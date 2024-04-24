У Харкові оновили графіки погодинних відключень світла

Харківська ОВА опублікувала новий графік відключення електроенергії для Харкова та області. Згідно з графіком, протягом 25-28 квітня світло вимикатимуть щонайменше на три години.

Світло в Харкові та області вимикатимуть згідно з розкладом для 12 груп споживачів.

Завантажити графік відключень можна за посиланням.

“Фахівці продовжують ремонтувати інфраструктуру після ворожих обстрілів. У документі вказані назви населених пунктів, вулиць, черги та період, у який проміжок часу не буде світла”, — повідомили у ХОВА.