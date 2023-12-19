У Харківській області збудовані одні з найкращих фортифікаційних споруд

На Харківщині зведені укріплення, які можна ставити за приклад для інших регіонів України.

Про це під час підсумкової річної пресконференції сказав президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на питання про спорудження фортифікаційних укріплень в регіонах держави.

Зеленський підкреслив, що ухвалене рішення не про початок, а про продовження і посилення будівництва фортифікаційних споруд по Україні. Як приклад по країні глава держави назвав Харківську область.

“Є, наприклад, обласні державні адміністрації. Я хочу їм дуже подякувати. У більшості своїй в Україні вони робили цю роботу з початку війни. Тут без всяких закидів, кому і хто це повинен робити, я просто акцептую те, що вони зробили. Якщо я бачу в Харківському регіоні, вдячний і області, і місту, так, як вони там об’єдналися з військовими фахівцями, з будівельними компаніями. Наш державний бюджет складали разом із бізнесом. І те, що вони там зробили, я вважаю, це потужно. І якщо я бачу це там і не бачу в іншій області, я ставлю конкретне питання нашим військовикам, які в тому чи іншому напрямку: “Чи цього достатньо?” Так! А чому тоді тут слабкіше, ніж в Харківському, як приклад, регіоні, просто не хочу говорити, де у нас який стан, то вони кажуть: “Так, було би краще набагато, ми були би набагато впевненіші, якщо би був такий рівень”, – сказав Зеленський.

Президент закликав стандартизувати по країні такий рівень фортифікаційних споруд, як у Харківській області.