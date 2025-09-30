У Харківській області під час гасіння пожежі підірвався автомобіль ДСНС, постраждав рятувальник

Сьогодні, 30 вересня, на території Петрівського лісництва в Ізюмському районі під час гасіння лісової пожежі на вибухівці підірвався автомобіль ДСНС. Один із рятувальників зазнав поранень.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Пожежний автомобіль підірвався на вибухонебезпечному предметі – попередньо, російській протитанковій міні. Постраждав водій спецтехніки.

Вогонь охопив хвойну підстилку на площі близько 23 га. До ліквідації загоряння залучено 30 рятувальників та 10 одиниць техніки ДСНС, а також 10 працівників і шість одиниць техніки лісгоспу.

На місці працюють піротехнічні розрахунки ДСНС.