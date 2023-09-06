У G7 відклали перегляд обмежень цін на російську нафту – Reuters

Країни “Великої сімки” (G7) та їхні союзники вирішили відкласти регулярний перегляд механізму обмеження цін на російську нафту, попри те, що більшість російської нафти продається за цінами, вищими за встановлений ліміт через зростання світових цін, пише Reuters.

За даними агентства, російські виробники знайшли способи продажу нафти, обходячи використання західних суден і страхових послуг, що ускладнює завдання Заходу щодо забезпечення дотримання цінових обмежень. Компанії, які сприяють цьому процесу, розташовані за межами контролю Заходу.

Країни G7, спільно з ЄС та Австралією, впровадили механізм обмеження цін на російську нафту в грудні минулого року, а з лютого були введені обмеження на нафтопродукти. Спочатку країни ЄС погодилися регулярно переглядати верхню межу цін кожні два місяці та коригувати її за потреби, тоді як G7 зобов’язалася переглядати їх “за необхідності”.

Проте G7 не проводила перегляду обмежень із березня, і чотири анонімні джерела заявили, що в групи наразі немає конкретних планів щодо внесення змін.

“У червні чи липні велося обговорення проведення перегляду або, принаймні, обговорення цього питання, але офіційно цього не відбулося”, – повідомило одне з дипломатичних джерел.

Джерела також зазначили, що, хоча деякі країни ЄС були зацікавлені у проведенні перегляду, США та члени G7 не виявили бажання вносити зміни.

Майбутня Генеральна Асамблея ООН, запланована на пізніший місяць, може стати неофіційною платформою для подальших обговорень щодо обмежень.