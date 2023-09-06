Економіка

У G7 відклали перегляд обмежень цін на російську нафту – Reuters

6 Вересня 2023 12:53
читать на русском →
нафта

Країни “Великої сімки” (G7) та їхні союзники вирішили відкласти регулярний перегляд механізму обмеження цін на російську нафту, попри те, що більшість російської нафти продається за цінами, вищими за встановлений ліміт через зростання світових цін, пише Reuters.

За даними агентства, російські виробники знайшли способи продажу нафти, обходячи використання західних суден і страхових послуг, що ускладнює завдання Заходу щодо забезпечення дотримання цінових обмежень. Компанії, які сприяють цьому процесу, розташовані за межами контролю Заходу.

Країни G7, спільно з ЄС та Австралією, впровадили механізм обмеження цін на російську нафту в грудні минулого року, а з лютого були введені обмеження на нафтопродукти. Спочатку країни ЄС погодилися регулярно переглядати верхню межу цін кожні два місяці та коригувати її за потреби, тоді як G7 зобов’язалася переглядати їх “за необхідності”.

Проте G7 не проводила перегляду обмежень із березня, і чотири анонімні джерела заявили, що в групи наразі немає конкретних планів щодо внесення змін.

“У червні чи липні велося обговорення проведення перегляду або, принаймні, обговорення цього питання, але офіційно цього не відбулося”, – повідомило одне з дипломатичних джерел.

Джерела також зазначили, що, хоча деякі країни ЄС були зацікавлені у проведенні перегляду, США та члени G7 не виявили бажання вносити зміни.

Майбутня Генеральна Асамблея ООН, запланована на пізніший місяць, може стати неофіційною платформою для подальших обговорень щодо обмежень.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
6 Вересня 2023 10:52

Підготовка енергосистеми до зими. Зеленський провів засідання Ставки
6 Вересня 2023 12:04

Суд переніс розгляд апеляції Коломойського
6 Вересня 2023 11:47

Окупанти нанесли ракетний удар по підприємству у Запоріжжі
6 Вересня 2023 11:28

Блінкен оголосить про нову допомогу для України на понад 1 млрд доларів, – CNN
6 Вересня 2023 10:44

Британія передасть Україні броньовані розвідувальні машини Scimitar Mk2
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Новые “мирные контуры”, или К чему подталкивают Украину
Олександр СОЛОНЬКО

Кожна посадка перекопана, все інше — заміновано. Ми робимо величезну роботу, щоб пробитися на півдні
Юрий САПРОНОВ

Харьковские нардепы должны, нет – обязаны не вылазить из Министерств, лоббируя Харьков
Александр КИРШ

Следующие выборы в Украине: Америке предложено определиться
Віталій ПОРТНИКОВ

Сакральна жертва
Юрій БУТУСОВ

Хто дасть оцінку контрактам Резнікова?
усі думки