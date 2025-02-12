У четвер в Україні трохи потепліє

13 лютого в Україні потеплішає – температура підвищиться на кілька градусів у більшості областей.

Однак це потепління буде короткочасним, і вже на вихідних температура знову знизиться, повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, ніч ще залишиться морозною, із температурами від -6 до -12 градусів. Вдень повітря прогріється до 0…+4 градусів, а на сході країни температура залишатиметься мінусовою – від -1 до -3 градусів.

У п’ятницю, 14 лютого, температура підвищиться по всій Україні – вдень очікується +1…+6 градусів, але потепліє ненадовго. У суботу температура знову знизиться.

Щодо опадів, то 13 лютого в Україні без опадів, однак із п’ятниці на суботу атмосферні фронти принесуть сніг.

У Києві 13 лютого також без опадів. Температура вночі знизиться до -6…-8 градусів, а вдень буде близько нуля. У п’ятницю в столиці потеплішає до +1…+3 градусів, а сніг почнеться в другій половині дня.