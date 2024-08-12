Суспільство

У частині Харківської області подовжили комендантську годину
12 Серпня 2024 15:04
комендантська година
Ілюстративне фото / Бригада Національної гвардії України "Рубіж"

У Дергачівській та Липецькій громадах Харківської області посилюють комендантську годину.

Вона триватиме з 17:00 до 9:00, нововведення почне діяти вже сьогодні, 12 серпня, і буде чинним до окремого розпорядження. 

Під час комендантської години заборонено перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціальних перепусток та посвідчень, заборонено пересуватися транспортом без дозволу. Про це повідомили в Facebook у Харківській райадміністрації. 

“Також забороняється рух автомобілів без дотримання режиму світломаскування”, – йдеться у повідомленні. 

Ці обмеження стосуються наступних населених пунктів: 

  • Липецька громада: с. Глибоке, с. Липці, с. Борисівка, с. Борщова, с. Веселе, с. Зелене, с. Красне, с. Лук’янці, с. Мороховець, с. Нескучне, с. Олійникове, с. Перемога, с. Пильна, с. Слобожанське, с. Стрілеча, с. Тернова та сел. Мале Веселе. 
  • Дергачівська громада: сел. Козача Лопань, с. Алісівка, с. Бугаївка, с. Великі Проходи, с. Велика Яруга, с. Гоптівка, с. Гранів, с. Дементіївка, с. Дубівка, с. Кочубеївка, с. Кудіївка, с. Лобанівка, с. Малі Проходи, с. Нова Козача, с. Токарівка, с. Токарівка Друга, с. Цупівка, с. Шевченка, с. Шопине та сел. Ветеринарне.

Голова ОВА Олег Синєгубов розповів, що зміна комендантської години в прикордонних і прифронтових територіях потрібна для того, аби не заважати Силам оборони виконувати завдання ефективно. 

Загалом комендантська година в Харківській області діє з 23:00 до 5 ранку.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
12 Серпня 2024 14:30

У Міноборони ФРН заявили, що Україна може використовувати передану Німеччиною зброю, як вважатиме за потрібне
12 Серпня 2024 12:47

Внаслідок вчорашнього авіаудару по Сумах було пошкоджено дві багатоповерхівки
12 Серпня 2024 11:55

У голови Держекоінспекції Карпатського округу знайшли незаконні активи на мільйони
12 Серпня 2024 11:50

Заступника міністра енергетики звільнили
12 Серпня 2024 10:24

Заступника міністра енергетики затримали на хабарі у 500 тисяч доларів
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
Юрій САПРОНОВ

Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории
Павло КАЗАРІН

Трагедія “ухилянта” в тому, що він не має майбутнього
Юрій САПРОНОВ

Сколько будет длиться война, я отвечу – пока жив Путин
усі думки