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У Британії підтвердили передачу високоточних ракет Brimstone 2 в Україну Британія підтвердила, що в межах військової підтримки відправляла в Україну високоточні ракети Brimstone 2. “У рамках свого пакету допомоги Велика Британія надала українським Збройним Силам ракети з високоточним наведенням Brimstone 2. Ця допомога зіграла вирішальну роль у стримуванні просування Росії”, – йдеться в повідомленні Міноборони Британії. 🎬 As part of its aid package, the UK has provided Brimstone 2 missiles, a precision-guided missile, to the Ukrainian Armed Forces.



This aid has played a crucial role in stalling Russian advances.



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦pic.twitter.com/SpVnWqeiVm — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 17, 2022 Поділитися:



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