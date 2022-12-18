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У Британії підтвердили передачу високоточних ракет Brimstone 2 в Україну

18 Грудня 2022 09:36
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зброя, британія

Британія підтвердила, що в межах військової підтримки відправляла в Україну високоточні ракети Brimstone 2.

“У рамках свого пакету допомоги Велика Британія надала українським Збройним Силам ракети з високоточним наведенням Brimstone 2. Ця допомога зіграла вирішальну роль у стримуванні просування Росії”, – йдеться в повідомленні Міноборони Британії.


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