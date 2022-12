У Британії підтвердили передачу високоточних ракет Brimstone 2 в Україну

Британія підтвердила, що в межах військової підтримки відправляла в Україну високоточні ракети Brimstone 2.

“У рамках свого пакету допомоги Велика Британія надала українським Збройним Силам ракети з високоточним наведенням Brimstone 2. Ця допомога зіграла вирішальну роль у стримуванні просування Росії”, – йдеться в повідомленні Міноборони Британії.

🎬 As part of its aid package, the UK has provided Brimstone 2 missiles, a precision-guided missile, to the Ukrainian Armed Forces.



This aid has played a crucial role in stalling Russian advances.



