        У більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення електроенергії

        Віктор Алєксєєв
        30 Жовтня 2025 07:32
        Пункт Незламності / Фото ДСНС
        Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру – у більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення електроенергії, повідомляє Укренерго.

        Відновлювальні роботи розпочнуться одразу, як це дозволить безпекова ситуація.

        Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

        Стежте за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго) вашого регіону.

        Наразі відомо про аварійні відключення у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Харківській областях.


