Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру – у більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення електроенергії, повідомляє Укренерго.
Відновлювальні роботи розпочнуться одразу, як це дозволить безпекова ситуація.
Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.
Стежте за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго) вашого регіону.
Наразі відомо про аварійні відключення у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Харківській областях.