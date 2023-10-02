У Білому домі повідомили, що Америка незабаром оголосить про новий пакет допомоги для України 

Сполучені Штати Америки незабаром оголосять черговий пакет допомоги для України.

Про це під час брифінгу 2 жовтня заявила речниця Білого дому Карін Жан-Пʼєр.

“Якщо Путін думає, що зможе протриматись довше, ніж ми, то він помиляється. Він помиляється. І тому скоро ми оголосимо про ще один пакет допомоги для України, щоб засвідчити нашу постійну підтримку хороброго народу України. Це наше повідомлення”, — зазначила Жан-П’єр.

Вона також наголосила, що за Україною стоїть дуже сильна міжнародна коаліція.

“Ось наше послання Путіну. Президент створив коаліцію з понад 50 країн. Він надав допомогу для підтримки України. Це те, що зробив Президент. І ми зібрали понад 140 країн, щоб засудити вторгнення Росії в Україну”, — додала речниця.