Суспільство

У багатьох областях прогнозують дощі
5 Серпня 2024 21:53
читать на русском →
Небо перед грозою у Львові / Фото: Суспільне

Короткочасний дощ очікується в західних областях України у вівторок, 6 серпня, удень і у Вінницькій, Житомирській, Одеській, місцями в Київській, Черкаській і Миколаївській областях.

Як повідомляє Укргідрометцентр, удень місцями очікується гроза, вночі на Закарпатті та Прикарпатті значні дощі. На решті території без опадів.

Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 22-27°, на заході країни 18-23°; у південній частині вночі 15-20°, вдень 25-30°.

У Києві 6 серпня вночі без опадів, удень місцями короткочасний дощ. Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 24-26°.

У середу, 7 серпня, вночі місцями в західних, удень у Харківській, північних і центральних областях України очікується короткочасний дощ, гроза. На решті території без опадів.

Вітер переважно північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 13-18°, на півдні країни 17-22°, удень у західних, північних і більшості центральних областей 22-27°, на решті території 26-31°; у Карпатах вночі 8-13°, удень 19-24°.

У Києві 7 серпня вночі без опадів, удень короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 25-27°.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
5 Серпня 2024 20:53

Україна отримала сучасну модифікацію F-16 із новітнім обладнанням, – Чернєв
5 Серпня 2024 20:39

РФ просила США переконати Україну не атакувати військові об’єкти на “День ВМФ”
5 Серпня 2024 19:57

На Донеччині розширили список населених пунктів на примусову евакуацію дітей
5 Серпня 2024 19:01

Росіяни 31 липня атакували Київщину північнокорейською ракетою KN-23, – Defense Express
5 Серпня 2024 17:21

МЗС України назвало рішення малійської влади розірвати відносини “недалекоглядним”
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории
Павло КАЗАРІН

Трагедія “ухилянта” в тому, що він не має майбутнього
Юрій САПРОНОВ

Сколько будет длиться война, я отвечу – пока жив Путин
Юрій САПРОНОВ

Я тут. Харьков это мой дом. Я не уеду
Ігор ЧЕРНЯК

Лонгрід про важливе
Андрій ОНІСТРАТ

Головний дефіцит в армії – наявність адекватних людей в командах
усі думки