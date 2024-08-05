У багатьох областях прогнозують дощі

Короткочасний дощ очікується в західних областях України у вівторок, 6 серпня, удень і у Вінницькій, Житомирській, Одеській, місцями в Київській, Черкаській і Миколаївській областях.

Як повідомляє Укргідрометцентр, удень місцями очікується гроза, вночі на Закарпатті та Прикарпатті значні дощі. На решті території без опадів.

Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 22-27°, на заході країни 18-23°; у південній частині вночі 15-20°, вдень 25-30°.

У Києві 6 серпня вночі без опадів, удень місцями короткочасний дощ. Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 24-26°.

У середу, 7 серпня, вночі місцями в західних, удень у Харківській, північних і центральних областях України очікується короткочасний дощ, гроза. На решті території без опадів.

Вітер переважно північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 13-18°, на півдні країни 17-22°, удень у західних, північних і більшості центральних областей 22-27°, на решті території 26-31°; у Карпатах вночі 8-13°, удень 19-24°.

У Києві 7 серпня вночі без опадів, удень короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 25-27°.