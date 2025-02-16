Тиждень в Україні розпочнеться з морозів

Понеділок принесе холодну, але суху погоду, а потепління очікується з наступного тижня.

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, у ніч на 17 лютого температура повітря в Україні становитиме -12…-17 °C, удень -2…-7 °C. У південних регіонах буде трохи тепліше – на 2-5 градусів вище.

По всій країні переважатиме суха погода, лише на Полтавщині, Сумщині та Харківщині можливий невеликий сніг.

У Києві також без опадів, уночі до -12 °C, удень -2…-4 °C. На дорогах прогнозують ожеледицю.

Потепління в Україну прийде орієнтовно – після 24 лютого.