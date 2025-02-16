Суспільство

Тиждень в Україні розпочнеться з морозів
16 Лютого 2025 20:49
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Зимовий світанок у Києві / Фото: thekyivlover / Instagram
Зимовий світанок у Києві / Фото: thekyivlover / Instagram

Понеділок принесе холодну, але суху погоду, а потепління очікується з наступного тижня.

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, у ніч на 17 лютого температура повітря в Україні становитиме -12…-17 °C, удень -2…-7 °C. У південних регіонах буде трохи тепліше – на 2-5 градусів вище.

По всій країні переважатиме суха погода, лише на Полтавщині, Сумщині та Харківщині можливий невеликий сніг.

У Києві також без опадів, уночі до -12 °C, удень -2…-4 °C. На дорогах прогнозують ожеледицю.

Потепління в Україну прийде орієнтовно – після 24 лютого.


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