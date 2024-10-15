Суспільство

Третина українських інтернет-провайдерів припинили роботу через зміни в оподаткуванні
15 Жовтня 2024 15:49
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інтернет, податок
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Майже третина українських інтернет-провайдерів припинила роботу після заборони працювати на спрощеній формі оподаткування.

Про це повідомив голова підкомітету Верховної Ради із кібербезпеки Олександр Федієнко, чиї слова цитує “Інтерфакс-Україна”. 

“Після того, як Державна податкова служба України почала знищувати малий бізнес провайдерів інтернету, мені стало цікаво, скільки суб’єктів, які надавали послуги доступу до мережі інтернет, припинять свою роботу. Тому звернувся до НКЕК (Нацкомісія, яка здійснює держрегулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв’язку – ред) надати статистику”, – розповів  Федієнко.

Народний депутат висловив припущення, що частина провайдерів припинила діяльність, частина пішла в тінь, а частина виставила бізнес на продаж.

В опублікованій Федієнком відповіді НКЕК на його депутатське звернення зазначено, що станом на 8 жовтня кількість суб’єктів господарювання, які з серпня звернулися із заявами про їх виключення з реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж, досягла 487. Опрацьовано 386 заяв. 

У додатку до листа, також наданому НКЕК, наведено 1316 суб’єктів, які протягом серпня-жовтня 2024 року подали комісії інформацію про припинення діяльності у сфері електронних комунікацій на певній території.

Найбільше суб’єктів, які припинили діяльність, було у Києві та Київській області – 156, а також у Черкаській області – 108.


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