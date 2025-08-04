Третій армійський корпус проводить масштабну оборонну операцію на Донбасі, — Білецький

Третій армійський корпус ЗСУ, створений навесні 2025 року, проводить масштабну оборонну операцію на Боровському й Лиманському напрямках.

Про це повідомив командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький.

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За словами Білецького, попри чисельну перевагу противника, українські підрозділи стримують ворога на останньому рубежі оборони Північного Донбасу та Харківщини.

“Наш плацдарм — це останній рубіж оборони Північного Донбасу і Харківщини. Корпус тримає близько 150 км — це приблизно 12% або 1/8 від усієї протяжності фронту. Можна сміливо стверджувати, що Третій корпус вже впливає на перебіг цієї війни”, — зазначив військовий.

Білецький також підкреслив, що корпус діє як єдиний бойовий механізм, продовжує масштабування та формує структуру, здатну визначати нові правила війни.