Трампа визнали винним в кримінальній справі про приховування грошей

Журі присяжних визнало Дональда Трампа винним за всіма 34-ма звинуваченнями в кримінальній справі про приховування грошей.

Про це повідомив CNN.

Суд присяжних Манхеттена визнав Дональда Трампа винним за всіма 34 пунктами звинувачення у фальсифікації ділової документації, з якою він зіткнувся в кримінальному процесі щодо приховування грошей.

Трамп став першим президентом в історії США, якого засудили за тяжкий злочин.

Прокуратура звинуватила Трампа у справі про виплату грошей порноакторці за нерозголошення інформації з метою впливу на вибори 2016 року.

Після вироку Трамп розкритикував судовий процес , назвавши його “ганьбою” та “сфальсифікованим”.

Суддя Хуан Мерчан призначив слухання щодо винесення вироку на 11 липня.

Дата близька до дати Національного з’їзду Республіканської партії, який має розпочатися 15 липня і обрати кандидати у президенти від партії.