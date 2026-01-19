Трамп запросив до “Ради миру” Лукашенка та Путіна: хто ще у списку президента США

Президент США Дональд Трамп запропонував Білорусі долучитися до створеної ним міжнародної структури під назвою “Рада миру”. У Мінську заявили, що отримали особисте звернення Трампа на ім’я Олександра Лукашенка.

Про це пише білоруське видання Белта з посиланням на МЗС Білорусі.

За інформацією відомства, звернення президента США було адресоване лідеру Білорусі Олександру Лукашенку. У білоруському МЗС зазначили, що позитивно оцінили цю ініціативу та розцінили її як визнання міжнародного авторитету Білорусі та особистих заслуг Лукашенка. Пропозицію доповіли Лукашенку і він поставився до неї схвально.

Як пише Bloomberg, президент Франції Емманюель Макрон не має наміру приєднуватися до запропонованої Дональдом Трампом “Ради миру”. За інформацією джерел, близьких до французького лідера, Макрон висловлює занепокоєння можливим підривом принципів і інституційних засад Організації Об’єднаних Націй, які, на його переконання, не можуть бути предметом перегляду. Також зазначається, що президент Франції вважає мандат “Ради миру” таким, що виходить за межі врегулювання ситуації в секторі Гази.

Нагадаємо, “Раду миру” Дональда Трампа представили 30 вересня 2025 року у Вашингтоні в межах мирного плану з 20 пунктів щодо завершення війни в секторі Гази. Документ передбачає створення органу за участі президента США та колишнього прем’єр-міністра Великої Британії Тоні Блера, а також амністію для ХАМАС і надання Газі статусу дерадикалізованої зони.

Відомо, що Трамп запросив до участі в “Раді миру” президента Аргентини Хав’єра Мілея та прем’єр-міністра Канади Марка Карні. Водночас ініціатива викликала критику з боку прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, який заявив, що створення Ради для Гази не погоджували з ізраїльською стороною.

Також 19 січня повідомлялося про запрошення до “Ради миру” російського диктатора Володимира Путіна. У Кремлі заявили, що вивчають пропозицію.

Financial Times писало, що у США розглядають можливість розширення мандата “Ради миру” на інші регіони, зокрема Україну та Венесуелу. Одне з джерел видання зазначало, що адміністрація Трампа може сприймати цю структуру як альтернативу ООН для врегулювання міжнародних конфліктів.