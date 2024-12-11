Трамп назвав війну Росії проти України своїм головним пріоритетом у зовнішній політиці

Вирішення ситуації з російсько-українською війною стане головним пріоритетом Дональда Трампа у зовнішній політиці після його вступу на посаду президента США.

Про це він заявив в інтерв’ю виданню Paris Match під час візиту до Франції 7 листопада.

Трамп підкреслив, що обидві країни несуть великі втрати, зазначивши, що “сотні тисяч солдатів гинуть”.

Хоча Близький Схід також залишається важливим напрямом зовнішньої політики, Трамп вважає, що ситуація в Україні є більш складною.

“Але це дві ситуації, які нам потрібно вирішити, і зробити це швидко. Безліч людей помирає”, – додав він.

Під час свого візиту до Франції, де він зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном і українським лідером Володимиром Зеленським, Трамп відзначив, що його зустріч з Зеленським була “хорошою”. Український президент подякував Трампу за “тверду рішучість” у прагненні завершити війну в Україні.