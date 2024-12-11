Політика

Трамп назвав війну Росії проти України своїм головним пріоритетом у зовнішній політиці
11 Грудня 2024 10:52
читать на русском →
війна, трамп
Тристороння зустріч Володимира Зеленського, Емманюеля Макрона та Дональда Трампа / Фото: Офіс президента

Вирішення ситуації з російсько-українською війною стане головним пріоритетом Дональда Трампа у зовнішній політиці після його вступу на посаду президента США. 

Про це він заявив в інтерв’ю виданню Paris Match під час візиту до Франції 7 листопада.

Трамп підкреслив, що обидві країни несуть великі втрати, зазначивши, що “сотні тисяч солдатів гинуть”.

Хоча Близький Схід також залишається важливим напрямом зовнішньої політики, Трамп вважає, що ситуація в Україні є більш складною.

“Але це дві ситуації, які нам потрібно вирішити, і зробити це швидко. Безліч людей помирає”, – додав він.

Під час свого візиту до Франції, де він зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном і українським лідером Володимиром Зеленським, Трамп відзначив, що його зустріч з Зеленським була “хорошою”. Український президент подякував Трампу за “тверду рішучість” у прагненні завершити війну в Україні.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
11 Грудня 2024 10:52

Трамп назвав війну Росії проти України своїм головним пріоритетом у зовнішній політиці
11 Грудня 2024 10:26

Генштаб підтвердив ураження нафтобази у Брянській області
11 Грудня 2024 08:52

Адміністрація Байдена планує посилити санкції проти російської нафти до приходу Трампа, – Bloomberg
11 Грудня 2024 08:19

Поліція прийшла з обшуками на об’єкти “Укрзалізниці” в Києві
11 Грудня 2024 07:50

У США затвердили продаж Україні послуг з обслуговування F-16
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саши Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
Костянтин НЕМІЧЕВ

3925 ДЕНЬ ОПОРУ
усі думки