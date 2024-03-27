Політика

Трамп через борги перед судами почав продавати власну “Біблію”

27 Березня 2024 15:43
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Колишній президент США Дональд Трамп під час презентації власного варіанту Біблії / Скришот з відео

Експрезидент Сполучених Штатів Дональд Трамп випустив відео на своїй платформі Truth Social, закликаючи своїх прихильників купувати Біблію під назвою “Боже, благослови США”.

Один такий примірник коштує 59,99 долара, повідомляє Associated Press.

Зазначається, що у варіанті Біблії колишнього американського президента, крім перекладу версії короля Якова, містяться копії Конституції Сполучених Штатів, Білля про права, а також Декларація незалежності та Клятва вірності та рукописний приспів пісні кантрі-співака Лі Грінвуда, під яку Трамп виходить на своїх мітингах.

“Усі американці повинні мати Біблію у своєму будинку, і у мене їх багато. Це моя улюблена книга. Я пишаюся тим, що підтримую і заохочую вас отримати цю Біблію. Ми повинні змусити Америку знову молитися”, — сказав Трамп під час презентації книги.

Експрезидент США Дональд Трамп зіткнувся з серйозною фінансовою кризою через судові справи проти нього. Зокрема 25 березня він отримав відстрочку стягнення понад 464 млн доларів, які заборгував за вироком у справі про цивільне шахрайство. Суддя ухвалив рішення за умови, що він внесе 175 мільйонів доларів протягом 10 днів.


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