Політика

Торгівельне протистояння: Китай обклав митами американський імпорт
4 Лютого 2025 08:22
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Ілюстративне фото / REUTERS
Ілюстративне фото / REUTERS

Китай оголосив про введення нових тарифів на американський імпорт у відповідь на рішення США запровадити мита на китайські товари, повідомляє Reuters.

Зокрема, Пекін запроваджує 15% мито на американське вугілля та зріджений природний газ, а також 10% мита на нафту, автомобілі, сільськогосподарську техніку та низку інших товарів. Міністерство фінансів Китаю заявило, що ці заходи є відповіддю на нові американські мита.

Крім того, Китай запроваджує експортний контроль над стратегічними ресурсами, зокрема вольфрамом, телуром, рутенієм і молібденом. Це рішення ухвалили нібито з міркувань національної безпеки.

Напередодні США оголосили про 10% мита на весь китайський імпорт, що стало новим витком торговельного протистояння між країнами. При цьому Вашингтон вирішив відкласти запровадження мит для Мексики та Канади на 30 днів в обмін на їхні поступки в питаннях охорони кордону та боротьби зі злочинністю.


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