“Торгівця смертю” Бута обміняли на американську баскетболістку

Американську баскетболістку Бріттні Грайнер, засуджену в Росії за статтею про контрабанду наркотиків, обміняли на засудженого у США за торгівлю зброєю росіянина Віктора Бута.

За даними російського МЗС, обмін відбувся в аеропорту Абу-Дабі.

Увечері у четвер Бут прибув до московського аеропорту Внуково, де його зустрічали дружина Алла та мати Раїса Бут. Момент його повернення до Росії показали у прямому ефірі російського телебачення.

У Москві Бут заявив журналістам, що про обмін його наперед не попереджали. “Посеред ночі просто підняли, сказали: “Збирайся”. Жодної особливої попередньої інформації не було”, – цитує його агентство ТАСС.

Президент США Джо Байден також заявив, що Грайнер прямує додому. “Кілька хвилин тому я розмовляв з Бріттні Грайнер. Вона у безпеці. Вона в літаку. Вона на шляху додому”, – написав він у “Твіттері”.

Байден також заявив про те, що США продовжать добиватися повернення на батьківщину засудженого в Росії екс-морпіха Пола Уїлана.

Досягти домовленості про обмін Бута та Грайнер допомогли спільні зусилля президента ОАЕ та наслідного принца Саудівської Аравії, йдеться у спільній заяві двох монархій.

Як повідомила уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова, Бут і Грайнер перед обміном були помиловані.

Про те, що подібний обмін можливий, повідомляли ЗМІ. 18 листопада це підтвердив заступник глави МЗС Росії Сергій Рябков.

Держсекретар США Ентоні Блінкен ще наприкінці липня говорив, що США готові обговорювати з Росією питання обміну Грайнера та Уїлана. Американські ЗМІ при цьому уточнювали з посиланням на свої джерела, що обговорюється обмін на Бута. Російська влада критикувала Вашингтон за те, що він оприлюднює процес переговорів.

Дворазову олімпійську чемпіонку, яка грала за уральський клуб УГМК, було затримано в московському аеропорту Шереметьєво в лютому, незадовго до початку війни з Україною. У неї виявили картриджі для вейпу, які містили медичну марихуану.

Грайнера звинуватили в контрабанді наркотиків. У суді вона заявляла, що взяла ці предмети із собою помилково і не мала наміру порушувати російські закони. Хімкінський суд Московської області 4 серпня засудив її на дев’ять років колонії. Мособлсуд не став пом’якшувати вирок. 19 листопада стало відомо, що спортсменку доставили відбувати покарання до колонії у Мордовії.

Бут, колишній офіцер радянських ВПС, був екстрадований з Таїланду до США у 2010 році після операції управління боротьби з наркотиками США (DEA). Він один із найвідоміших торговців зброєю у світі, історія його життя лягла в основу голлівудського фільму “Збройовий барон” (“Lord of War”, 2005).

Бут отримав 25 років в’язниці після того, як його визнали винним у змові з метою вбивства американців та офіційних осіб США, доставці зенітних ракет та допомозі терористичній організації. Сам він стверджував, що був просто підприємцем із законним міжнародним транспортним бізнесом, помилково звинуваченим у спробах озброїти південноамериканських повстанців.

Останній обмін ув’язненими між США та Росією відбувся наприкінці квітня цього року. Тоді російського льотчика Костянтина Ярошенка, засудженого в США на 20 років ув’язнення, обміняли на американця Тревора Ріда, який отримав у Росії дев’ять років колонії за бійку з поліцейськими.

Хто такий Віктор Бут і за що його прозвали “торговцем смертю”

Російський бізнесмен Віктор Бут відбував у США 25-річний тюремний термін за змову з метою продажу великої партії озброєнь колумбійському угрупованню ФАРК, яке в США визнано терористичною організацією. Вашингтон вважає його одним із найбільших нелегальних торговців зброєю. Бут заперечував ці звинувачення.

Бут – колишній військовий, який служив у радянській військово-транспортній авіації. Після звільнення в запас у 1991 році він зайнявся бізнесом – як він сам стверджував, у сфері міжнародних авіаперевезень. Відомо, що Бут мав розгалужений бізнес із доставки товарів, переважно у небезпечні регіони світу.

Його заарештували в Бангкоку в березні 2008 року на підставі ордера, виданого владою США. Федеральна окружна прокуратура Нью-Йорка звинуватила його у співучасті у злочинній змові з метою постачання зброї бойовикам Революційних збройних сил Колумбії “при розумінні, що вона буде використана для вбивства громадян та посадових осіб США”.

Західні ЗМІ повідомляли, що до Таїланду Бута нібито виманили агенти американських спецслужб, які видавали себе за бойовиків ФАРК.

Влада Таїланду задовольнила запит США про екстрадицію росіянина 2,5 року по тому, у листопаді 2010 року. Російське МЗС протестувало проти екстрадиції Бута до США, міністр закордонних справ Сергій Лавров називав дії влади Таїланду результатом політичного тиску США і “зразком кричущої несправедливості”.

Деякі експерти припускали, що Бут, який здобув популярність у 1990-і роки у зв’язку з польотами радянських транспортних літаків у низку “гарячих точок” в Африці, був корисний російській розвідці, і Москва дуже не хотіла, щоб він представ перед судом у Сполучених Штатах.

Сам Бут відкидав інформацію про те, що він мав доступ до деяких державних таємниць: “Жодними секретами російської держави та її лідерів я не володію… Я взагалі не працював ні з російськими компаніями, ні з державними установами”, – заявляв він.

За його словами, з 1993 до 2001 року він володів легальним бізнесом у сфері міжнародних авіаперевезень і з російською владою ніяк не пов’язаний.

Поряд із постачанням зброї бойовикам ФАРК, у США, Бельгії та низці інших західних країн Бута підозрювали у підживленні кровопролитних конфліктів у таких країнах, як Сьєрра-Леоне, Ангола, Руанда та Судан.

Він вважається прототипом головного героя голлівудського фільму “Збройовий барон”, який зіграв Ніколас Кейдж. Західна преса прозвала Бута “торговцем смертю”.

Цей фільм та публікації в пресі “демонізували” Бута в американській громадській думці, що виключає можливість справедливого судового розгляду в США, говорила дружина росіянина Алла Бут.

У 2012 році він постав перед Федеральним судом у Нью-Йорку. На суді росіянин не визнав провини, але присяжні визнали його винним відразу за декількома звинуваченнями – у змові з метою вбивства американців, у змові з метою продажу зенітних ракет, підтримці терористичної організації.

Прокурори вимагали для Бута довічного ув’язнення, проте суддя Шира Шейндлін призначила 45-річному росіянину мінімальне покарання, передбачене американським законодавством – 25 років ув’язнення без права на дострокове звільнення раніше січня 2030 року.

Всі ці роки російська влада намагалася домогтися звільнення Бута. ЗМІ багато писали про можливі варіанти його обміну на когось із засуджених у Росії американців, але ці повідомлення не підтверджувалися.