Топ 5 криптообмінників

Сьогодні криптообмінники є однією з багатофункціональних платформ, яка дозволяє швидко обмінювати криптовалюту, не виходячи з дому. Кожен обмінник має свій інтерфейс і тому користувачі обирають саме той, який є більш простим та швидким. Завдяки існуванню даних платформ можна здійснювати операції з обміну криптовалюти в найкоротші терміни.

Функції криптообмінників

Незважаючи на те що криптообмінники з’явилися не так давно, вони вже набирають оберти популярності. Найкращі криптообмінники визначаються за рядом критеріїв. Основними функціями сучасних платформ для обміну повинні бути:

Можливість купувати та продавати криптовалюту за національну валюту;

Проводити обмін на банківську карту українського банку або електронний гаманець;

Сучасність і прозорість. Такими якостями повинна володіти платформа для обміну.

Всі дії які проходять на сайті повинні бути анонімними. Найкращі платформи мають просту реєстрацію, легкий інтерфейс та мінімальну комісію за послуги.

Криптообмінники, які працюють в Україні у 2024 році

Згідно з відгуками клієнтів можна визначити найкращі криптообмінники, які діють на території України. На першому місці знаходиться платформа Bybit. Це швидкий сервіс з широким інтерфейсом, який дозволяє виконувати операції з криптовалютою і виводи кошти як на банківську карту так і на електронний гаманець.

На другому місці сервіс, який здійснює обмін криптовалюти mason -ex. Це сучасний варіант, який швидко виконує функцію обмінника. Тут ви знайдете вигідний курс, зручний сайт та наявність кваліфікованої технічної підтримки. Зручний сервіс, який містить в собі безліч корисних функцій, які дозволяють працювати з криптовалютою навіть при мінімальному рівні знань.

На третьому місці знаходиться bitget. Даний сервіс відкривай різні способи купівлі криптовалют за гривню. Оплата може здійснюватися платіжною системою google pay або банківською карткою. Трішки складний інтерфейс, який для новачків може бути важким.

Наступну ланку посідає сервіс Binance, який вже довгий час позиціонує себе як обмінник, але немає тих сучасних функцій, які запатентовані у минулих варіантах.

Важливо правильно обирати сервіс, який буде надавати змогу користуватися послугами та функціями у повному обсязі. Важливо звертати увагу не тільки на зовнішній вигляд сайту, але й уважно ознайомлюватися з умовами співпраці.