The Wall Street Journal: Російська загроза ставить Європу перед вибором

Європейські країни усвідомлюють небезпеку Росії, але вартість створення надійної оборони, здатної витримати в умовах потенційної неучасті США, настільки велика, що ставить під загрозу соціальну модель Європи, створену після закінчення холодної війни.

Війна на європейській території та суперечки зі США оголили прогалини у військовому потенціалі Європи, на ліквідацію яких підуть роки, навіть якщо уряди зроблять військові витрати політичним пріоритетом, чого вони не робили вже кілька десятиліть, пише The Wall Street Journal.

Зміцнення безпеки Європи вимагатиме збільшення витрат на оборону якраз у той час, коли багато країн скорочують бюджети, щоб впоратися з високим рівнем боргу і слабким економічним зростанням. Досягнення необхідного рівня військових витрат, на думку деяких політиків і експертів, змусить європейських членів НАТО відмовитися від значного збільшення соціальних видатків, що відбулося після закінчення холодної війни. “Вам доведеться переглянути соціальний контракт”, – каже міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Згідно з аналізом Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), проведеним 2019 року, Європі знадобиться щонайменше 20 років для створення європейських сил, здатних без участі США відбити російське вторгнення до Литви та прилеглих районів Польщі.

Оскільки військовим потрібні роки на планування, оснащення і підготовку армії, європейські уряди стикаються з необхідністю негайного і жорсткого компромісу між витратами.

“Усе зводиться до політичної волі в поєднанні зі здатністю пояснити громадськості, що саме ми маємо зробити… Що ближче до Росії, то легше це зробити”, – каже директорка з Північної Європи в Атлантичній раді Анна Вісландер.

Більшість європейських країн можуть досягти рівня військових витрат у 2%, скоротивши інші державні видатки менш ніж на 1 відсотковий пункт, ідеться в нещодавньому дослідженні німецького Інституту економічних досліджень Ifo. Але щоб досягти 3%, доведеться переспрямувати на оборону кілька процентних пунктів державних витрат.

За словами генерала у відставці Марка Тіса, для того, щоб Бельгія закупила боєприпаси, достатні для боротьби з вторгненням упродовж кількох тижнів, знадобиться понад 5 мільярдів доларів. Королівство є однією з країн НАТО з найнижчими військовими витратами – менше ніж 1,2% ВВП минулого року.

За словами старшого економіста-дослідника британського Інституту фіскальних досліджень Бена Заранко, щоб досягти видатків на оборону на рівні 3% ВВП, Великій Британії доведеться збільшити військові видатки більш ніж на 40 мільярдів доларів. Це вдвічі більше, ніж країна витрачає на систему правосуддя.

Крім того, Європа стала залежати від Вашингтона в питаннях забезпечення життєво важливого військового потенціалу – це протиповітряна оборона, дозаправка в повітрі, бойове інженерне забезпечення, артилерія і боєприпаси. Європі важко перекидати свої сили через кордони без допомоги США.

Вашингтон також надає складні засоби розвідки, спостереження та рекогносцировки, необхідні для швидкого реагування на загрози. Він домінує в забезпеченні цифрового зв’язку для збройних сил, який дає змогу військам безпечно підключатися і спілкуватися під час конфліктів.

“У нас є збройні сили, які виглядають добре і блискуче, і платформи, які можна представити на експорт… але вони не готові до війни”, – сказав старший науковий співробітник з питань оборони Європейської ради з міжнародних відносин Густав Грессель.