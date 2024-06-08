The Times: Оточення Зеленського шоковано “жагою до влади” помічника

На авіабазі НАТО в Бельгії президент Зеленський відсвяткував своє найбільше досягнення, привітавши п’ятьох нових українських пілотів F-16. Минулого тижня через його плече, ретельно позиціонуючись перед камерами, з’явилася людина, яка уособлює його найбільшу ваду, пише The Times.

З наближенням кінця першого виборчого терміну Зеленського високопоставлені урядові, військові, правоохоронні та дипломатичні джерела, багато з яких побажали залишитися анонімними, висловили стурбованість його зростаючою залежністю від Андрія Єрмака, керівника його апарату, якого звинувачують у зосередженні особистої влади та узурпації демократичних процесів.

З моменту запровадження воєнного стану у 2022 році, який дозволяє Зеленському залишатися на посаді до закінчення війни, влада Єрмака перевищила владу всіх виборних посадових осіб України, за винятком президента. Деякі джерела в низці інтерв’ю навіть називали його “фактичним главою держави” або “віцепрезидентом України”.

Дипломатичні джерела скаржилися, що він повністю контролює доступ до президента, а посли G7, які сподівалися на аудієнцію з главою держави, натомість отримали зустріч з Єрмаком.

Офіс президента відкинув критику як “пропагандистські атаки”, наполягаючи на тому, що Зеленський регулярно зустрічається з послами, але часто перебуває за межами країни або має більш нагальні справи. Адміністрація стверджує, що критика пов’язана з прямим, але ефективним стилем управління Єрмака, вказуючи на його успіх в ініціативах, які включають залучення міжнародних партнерів до участі в мирному саміті у Швейцарії, який відбуватиметься наступного тижня.

“На цій роботі важко залишатися друзями з усіма, – сказав представник офісу Зеленського. “Але президент Зеленський – це той, хто приймає всі ключові рішення”.

Тим часом військові звинувачують 52-річного Єрмака в тому, що він тримав генерала Валерія Залужного подалі від президента і, зрештою, організував його звільнення з посади глави Збройних сил у лютому. Єрмак, за їхніми словами, вважав Залужного конкурентом своїй владі.

“Люди в погонах рідко бувають задоволені політичними рішеннями, – сказав прес-секретар президента. “Валерій Залужний не був звільнений, його призначили послом у Великій Британії, що свідчить про високий рівень довіри”.

Він додав, що всі операції Офісу президента під час воєнного стану регулюються спеціальними протоколами безпеки, і тому Єрмак має законну роль у штабі головнокомандувача та Раді національної безпеки і оборони відповідно до своїх конституційних повноважень.

Урядові інсайдери також звинувачували Єрмака у звільненні віцепрем’єр-міністра Олександра Кубракова минулого місяця після того, як він повідомив про спроби депутатів партії Зеленського підкупити його.

І генерал, і віцепрем’єр-міністр, який відповідав за інфраструктуру України, користувалися загальною повагою за свою чесність, компетентність і незалежність.

Зростає занепокоєння, що Зеленський дедалі більше покладається на жменьку підлабузницьких внутрішніх голосів, і це побоювання стає ще гострішим, оскільки кількість чиновників, які мають прямий доступ до президента, зменшується, а команда Єрмака зростає.

“Я був серед п’яти осіб, які мали прямий доступ до президента, це коло радників було надзвичайно обмеженим, – сказав Олег Устенко, колишній радник Зеленського з питань економіки, якого звільнили в березні без пояснення причин. “Тоді, ймовірно, є кілька десятків тих, хто консультує Єрмака, керівника апарату. А також ті, хто займається дрібними справами, всі вони підпорядковуються керівнику офісу, а у нього є кілька заступників”.

Політичне виживання двох із цих заступників, Олега Татарова та Кирила Тимошенка, який зараз є ключовим радником міністра оборони Рустема Умерова, обурило антикорупційні організації, які вказують на повідомлення про їхню ймовірну причетність до хабарницьких скандалів.

“Незважаючи на всі вимоги міжнародних партнерів, Татаров досі відповідає за реформу правоохоронних органів, що є божевіллям”, – заявила Дар’я Каленюк, виконавчий директор Центру протидії корупції.

Вона зазначила, що проти Татарова розслідували справу про хабарництво, додавши: “Замість того, щоб звільнити його, офіс президента доручив новим прокурорам взятися за його справу, і вони її закрили”.

За словами високопоставленого співробітника правоохоронних органів, Єрмак використовує Татарова для забезпечення лояльності співробітників системи кримінальної юстиції. “Він надзвичайно ефективний, він знає систему і людей, які в ній працюють, – сказав чиновник. “Він не має жодних моральних обмежень і вміє накопичувати гроші”.

Татаров заперечує ці звинувачення, а також нещодавні звинувачення у хабарництві, висунуті колишнім керівником будівельної компанії. Він ніколи не був засуджений за скоєння злочину.

Корупція все частіше стає джерелом тертя між Білим домом і Києвом. Ентоні Блінкен, державний секретар США, під час свого візиту в Україну минулого місяця заявив, що Київ повинен “”гарантувати, що боротьба з корупцією триває вдома так само, як боротьба з російською агресією триває на лінії фронту”.

У той час українські солдати поспіхом копали окопи для відбиття російського наступу в Харкові, дивуючись, чому їх не побудували раніше. Відповідь може полягати в тому, що Єрмак призначив свого колишнього заступника Тимошенка в міністерство оборони, де йому доручено контролювати будівництво фортифікаційних споруд вартістю 647 мільйонів доларів.

Минулого року Національне агентство з питань запобігання корупції виявило, що Тимошенко їздив на автомобілі Porsche Taycan і безкоштовно відпочивав на розкішному курорті, а також зловживав владою, дозволяючи підлеглим виїжджати за кордон всупереч мобілізаційному законодавству країни. Крім того, з’ясувалося, що він надав підроблені документи з метою приховування злочинів, що викликає питання, як йому було надано таку серйозну роль у національній безпеці.

Ярема Дух, колишній співробітник штабу президента попередника Зеленського Петра Порошенка, сказав, що на звинувачення в корупції навколо оборони Харкова є “досить проста” відповідь. “Показати документи, показати плани, які не засекречені, закрити звинувачення – ось що б я зробив у цій ситуації”.

Офіс президента заявив, що критики не надали конкретних доказів на підтримку звинувачень у розкраданні, але що “незалежні антикорупційні органи розслідують діяльність нинішніх чиновників”. Прес-секретар сказала: “У нас немає недоторканних, але провина повинна бути доведена в суді”.

Кремль намагається скористатися зростаючим впливом Єрмака, звинуваченнями в корупції та закінченням терміну повноважень Зеленського для створення брехливої пропаганди, стверджуючи, що Україна перетворилася на автократію. Незважаючи на занепокоєння щодо ролі Єрмака, українці все ще вважають Зеленського легітимним лідером країни, сказав Дух.

“Немає жодного розсудливого українського політика, який би ставив під сумнів його президентську чи парламентську легітимність. Не існує безпечного способу проведення виборів – росіянам достатньо підняти в повітря кілька МіГів, і по всій країні оголошується повітряна тривога, закриваються торгові центри та громадські місця, і це, очевидно, стосуватиметься і виборчих дільниць”.

Навіть найзапекліші критики президента кажуть, що у нього ще є час, щоб змінити курс. “Ми бачили, що Зеленський може бути зовсім іншим президентом залежно від того, хто є керівником його штабу, – сказав Каленюк. “Його великою помилкою було довірити стільки повноважень Єрмаку, який явно сп’янілий від влади”.