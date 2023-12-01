The Economist: Путін перемагає?

Новий випуск журналу The Economist вийшов із передовицею під назвою Путін перемагає?, у якій Захід закликають посилити підтримку України і відмовитися від «фаталізму і шокуючої відсутності стратегічного бачення».

У матеріалі сказано, що вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну складається враження, «ніби він [Путін] може перемогти». Журнал, зокрема, згадує переведення Росії на військові рейки, корупційні скандали в Україні, складнощі з виділенням коштів Україні в Конгресі США і «втому» Європи від війни, про яку заявила прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні.

Як пише The Economist, перемога Путіна можлива з тієї причини, що залежить від «витривалості», а не від кількості захопленої території. На фронті жодна сторона не в змозі витіснити іншу з території, яку та зараз контролює, український контрнаступ «застопорився», а Росія втрачає понад 900 військових на день у боях за Авдіївку Донецької області, і війна може тривати довгі роки.

У 2024 році країна-агресор перебуватиме у вигіднішому становищі, маючи більше дронів і артилерійських снарядів, успішну тактику радіоелектронної боротьби, а також з огляду на той факт, що Путін не рахуватиметься з власними величезними втратами.

Перевага Росії на полі бою частково пояснюється підтримкою Ірану і Північної Кореї, поставками товарів для російської військової машини через Туреччину і Казахстан і провалом західної схеми з обмеження доходів від російської нафти. Також кремлівський режим працював над переконанням країн Глобального Півдня в тому, що їх «не дуже цікавить, що відбувається з Україною».

Путін також зміцнив свої позиції в Росії, розповідаючи росіянам про «боротьбу із Заходом за виживання». Громадяни країни-агресора «звикли до війни», а еліти посилили контроль над економікою і активно заробляють гроші. Російський диктатор «може собі дозволити» виплачувати довічну зарплату сім’ям загиблих окупантів.

Європа має готуватися до «страшної можливості» того, що на виборах президента США у 2024 році переможе Дональд Трамп і повністю припинить постачання зброї в Україну. Також Європі потрібно готуватися до вповільнення американської військової допомоги незалежно від керівництва Білого дому, проте європейські лідери «поводяться так, ніби щедрий Джо Байден завжди буде при владі».

Якщо в ЄС відбудеться розкол з питання підтримки України, про що в приватному порядку заявив один європейський лідер, це стане катастрофою. Путін до 2025 року може почати «відчувати напругу від ведення війни», а серед росіян зростатиме обурення, але «безглуздо просто сподіватися, що його режим впаде». Російський диктатор може залишатися при владі ще багато років і погрожувати війною, якою він виправдовує репресії і страждання власного народу.

Європа має розглядати Путіна як головну довгострокову загрозу власній безпеці, а європейську оборону потрібно планувати таким чином, щоб російський диктатор не відчув слабкості серед країн ЄС — особливо якщо він сумнівається в тому, що Трамп воюватиме у разі нападу на країну НАТО.

Найкращим способом стримати Путіна зараз для Європи було б продемонструвати свою рішучість і прихильність Україні. Країні особливо необхідні системи ППО і ракети великої дальності, і для США вкрай важливо затвердити останній транш допомоги Україні. Також необхідна додаткова робота для збільшення потенціалу західних виробників зброї та більш ефективні санкції, щоб ізолювати кремлівський режим від російської еліти.

Путін саботуватиме перетворення України на західну демократію, і Європа має подвоїти зусилля для забезпечення прогресу України, обіцяючи їй фінансову підтримку і вступ до ЄС.