Терехов прокоментував інформацію про новий наступ на Харків

В Росії заговорили про можливу наступальну операцію на Харківщині, для створення 15-кілометрової “буферної зони”. Також про це писали деякі ЗМІ, що ЗС РФ можуть почати новий наступ під Харковом.

Міський голова Харкова Ігор Терехов вважає, що неважливо, чи готує Росія новий наступ на місто. В інтерв’ю LIGA.net він заявив, що набагато важливіше зрозуміти, як давати відсіч.

“Неважливо, що готує ворог. Важливо – як ми будемо давати відсіч. А щоб це зробити, потрібно багато факторів, насамперед військовий”, – висловився з цього приводу Терехов.

Відповідаючи на запитання, чи докладає Росія більше зусиль, щоб виснажити місто, мер сказав, що “росіянам це не вдасться”.

“Харків – це форпост України. І ми чудово це розуміємо”, – резюмував міський голова.