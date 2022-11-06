Тегеран почав використовувати залежність Росії від іранських дронів, – ISW

Росія потрапила у пастку купуючи в Ірану безпілотники – тепер Кремлю не залишається нічого, ніж коритись вимогам Тегерану.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що зізнання Ірану у постачанні дронів Росії – є прямим доказом цього.

5 листопада Амір-Абдоллахян заявив, що Іран «передав Росії обмежену кількість безпілотників за кілька місяців до» війни в Україні. Амір-Абдоллахян також стверджував, що якби українські офіційні особи змогли довести, що російські військові використовували безпілотники іранського виробництва в Україні, тоді іранські офіційні особи «не залишилися б байдужими» до занепокоєння – помилково та смішно натякаючи, що Росія не використовувала безпілотники, які він визнав. Іран надав. Підтвердження Іраном поставок безпілотників додатково підтверджує попередні оцінки ISW про те, що Росія закуповує системи зброї іранського виробництва для вирішення проблеми виснаження свого арсеналу високоточних боєприпасів.

Зокрема, іранська влада вирішила використати потреби кремлівського режиму у дронах-камікадзе, щоб домогтися сприяння в реалізації своєї ядерної програми, яку блокують США та їх союзники.

Прохання про допомогу в ядерній сфері та визнання постачання безпілотників – це два показники того, що офіційні особи Ірану, ймовірно, мають намір чіткіше визначити двосторонні відносини в галузі безпеки з Росією, у яких вони будуть рівноправними партнерами.