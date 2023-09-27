Суспільство

Тарнавський анонсував гарні новини на Таврійському напрямку

27 Вересня 2023 15:20
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війна

У середу, 27 вересня, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” Олександр Тарнавський анонсував гарні новини на Таврійському напрямку.

Про це генерал Олександр Тарнавський написав у своєму телеграм-каналі.

“Таврійський напрямок. Будуть гарні новини. Наші воїни стабільно просуваються та знищують росіян”, – пише командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія”.

Таврійський напрямок охоплює лінію фронту від Херсонщини та Запорізької області до Авдіївки Донецької області.


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