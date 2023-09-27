У середу, 27 вересня, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” Олександр Тарнавський анонсував гарні новини на Таврійському напрямку.
Про це генерал Олександр Тарнавський написав у своєму телеграм-каналі.
“Таврійський напрямок. Будуть гарні новини. Наші воїни стабільно просуваються та знищують росіян”, – пише командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія”.
Таврійський напрямок охоплює лінію фронту від Херсонщини та Запорізької області до Авдіївки Донецької області.