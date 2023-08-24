Суспільство

Сирський відвідав війська в районі Лимана та Соледара

24 Серпня 2023 10:15
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війна

Командувач Сухопутними військами ЗСУ генерал-полковникОлександр Сирський відвідав бійців оперативно-тактичних груп “Лиман” та “Соледар”.

“Працював на основних напрямках дій наших військ в ОТУ “Лиман” та “Соледар”. Головна мета — вивчення оперативної обстановки безпосередньо в районах ведення бойових дій, вивчення проблемних питань, щоб вживати відповідні заходи щодо їх вирішення”, – написав командувач.

Сирський розповів, що під час поїздки було відпрацьовано актуальні завдання з командирами бригад, оперативно-тактичних угруповань, скоригували терміни та порядок їх виконання.

“Звичайно, зустрівся з нашими воїнами, які відзначилися в боях з противником, привітав їх з Днем Незалежності, вручив відзнаки, цінні подарунки та сертифікати на грошові винагороди, подякував за мужність, стійкість та героїзм”, – написав генерал-полковник.


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