Сирський: Ситуація складна, доводиться воювати в умовах переваги росіян

Російські війська продовжують наступальні дії на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. На всіх трьох напрямках українські захисники тримають оборону та знищують ворога.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

«Ситуація складна. Нам доводиться воювати в умовах переваги ворога як в озброєнні, так і в кількості особового складу. Втім, командири і штаби в режимі 24/7 відстежують зміни в обстановці, аналізують дії противника та своїх військ, ухвалюють ефективні управлінські рішення для посилення оборони та знищення ворога», — зазначив генерал.

Він додав, що низку рішень щодо способів знищення окупаційних військ ухвалювали безпосередньо в районах бойових дій.

Ситуація за напрямками

Бахмутський напрямок залишається надзвичайно важливим для російських загарбників. Там вони зосереджують основні зусилля і для ведення штурмових дій застосовують найбільш боєздатні підрозділи десантних військ, морську піхоту та сформовані з колишніх злочинців підрозділи «шторм z» та «шторм v».

Сирський зазначив, що мета росіян на цьому напрямку — наступ на населений пункт Часів Яр, потім на Костянтинівку, Дружківку, Слов’янськ, Краматорськ з подальшим виходом на кордони Донецької області.

На Лиманському напрямку російські окупаційні війська перейшли до постійних атак позицій українських військ у напрямках Макіївки та Тернів. Тривають бойові дії на Сіверському напрямку. Окупанти активно використовують техніку під час проведення штурмів, яку постійно знищують українські захисники.

Не припиняються щоденні штурмові дії російських військ в районі Синьківки з метою її захоплення та створення плацдарму для подальшого наступу на місто Куп’янськ.

Сирський зазначив, що на всіх трьох напрямках — Куп’янському, Лиманському та Бахмутському — українські захисники тримають оборону та знищують окупантів. росіяни зазнають великих втрат, які поповнюють резервами штурмових батальйонів сформованих із колишніх в’язнів. Попри щоденні втрати в особовому складі та техніці російські окупанти продовжують проведення наступальних дій.