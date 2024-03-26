Політика

Синєгубов прокоментував “інсайди” про плани Путіна захопити Харків

26 Березня 2024 16:41
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війна
Площа Свободи у Харкові. 17 серпня 2023 року / Фото: Суспільне

Очільник Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов прокоментував чутки про намір ворога окупувати Харків.

За словами Синєгубова, за 761 день повномасштабної війни росіяни не змогли в бою захопити жодне велике українське місто. Зокрема й місто Харків.

“Перемогти незламних харків’ян не змогли ні в 2022-му, ні в 2023-му, як і втримати позиції в населених пунктах області”, – йдеться в заяві.

Синєгубов додав, що вже третій рік люди чують про те, як Путін хоче “взяти” Харків.

“Середньовічна тактика варварів: те, що не можуть взяти на полі битви, – обстрілюють ракетами, літаками та артилерією. Тому божевільні фантазії окупантів супроводжуються щоденними обстрілами цивільного населення”, – написав він.

Також очільник області наголосив, що на подібного роду “заяви” українські захисники мають єдину і справедливу відповідь, вони демонструють її на полі бою.

Нещодавно російські видання з посиланням на джерела писали про те, що нібито вище керівництво РФ хоче захопити Харків і закінчити війну проти України.

Нібито для цього в армії РФ є сили, однак на глибші прориви по території України їх уже не буде.


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Синєгубов прокоментував “інсайди” про плани Путіна захопити Харків

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