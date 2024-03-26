Синєгубов прокоментував “інсайди” про плани Путіна захопити Харків

Очільник Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов прокоментував чутки про намір ворога окупувати Харків.

За словами Синєгубова, за 761 день повномасштабної війни росіяни не змогли в бою захопити жодне велике українське місто. Зокрема й місто Харків.

“Перемогти незламних харків’ян не змогли ні в 2022-му, ні в 2023-му, як і втримати позиції в населених пунктах області”, – йдеться в заяві.

Синєгубов додав, що вже третій рік люди чують про те, як Путін хоче “взяти” Харків.

“Середньовічна тактика варварів: те, що не можуть взяти на полі битви, – обстрілюють ракетами, літаками та артилерією. Тому божевільні фантазії окупантів супроводжуються щоденними обстрілами цивільного населення”, – написав він.

Також очільник області наголосив, що на подібного роду “заяви” українські захисники мають єдину і справедливу відповідь, вони демонструють її на полі бою.

Нещодавно російські видання з посиланням на джерела писали про те, що нібито вище керівництво РФ хоче захопити Харків і закінчити війну проти України.

Нібито для цього в армії РФ є сили, однак на глибші прориви по території України їх уже не буде.