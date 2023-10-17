Сили ППО знищили шість ударних бпла та одну керовану ракету

Уночі 17 жовтня противник застосував шість ударних БпЛА типу “шахед” з району мису Чуада (Крим) та одну керовану авіаційну ракету Х-59 з літака Су-34 із повітряного простору окупованої Херсонщини.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил.

“Усі сім цілей було знищено протиповітряною обороною Повітряних Сил та ППО інших складових Сил оборони України на південному напрямку.

Також зафіксовано застосування противником двох зенітних керованих ракет С-300 на східному напрямку”, – повідомили в Повітряних Силах.