Сили оборони за добу знищили 1 180 окупантів і 13 ворожих танків

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 30 листопада, складають 1180 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 328 760 військових. Крім того, ЗСУ знищили 13 танків та 28 ББМ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 30.11.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 328 760 (+1180) осіб ліквідовано;
- танків – 5551 (+13) од.;
- бойових броньованих машин – 10340 (+28) од.;
- артилерійських систем – 7909 (+1) од.;
- РСЗВ – 910 од.;
- засоби ППО – 600 од.;
- літаків – 323 од.;
- гелікоптерів – 324 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5954 (+10) од.;
- крилаті ракети – 1567 од.;
- кораблі/катери – 22 од.;
- підводні човни – 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10361 (+13) од.;
- спеціальна техніка – 1124 (+3) од.