Суспільство

Сили оборони за добу знищили 1 180 окупантів і 13 ворожих танків

30 Листопада 2023 08:35
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війна

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 30 листопада, складають 1180 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 328 760 військових. Крім того, ЗСУ знищили 13 танків та 28 ББМ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 30.11.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 328 760 (+1180) осіб ліквідовано;
  • танків – 5551 (+13) од.;
  • бойових броньованих машин – 10340 (+28) од.;
  • артилерійських систем – 7909 (+1) од.;
  • РСЗВ – 910 од.;
  • засоби ППО – 600 од.;
  • літаків – 323 од.;
  • гелікоптерів – 324 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5954 (+10) од.;
  • крилаті ракети – 1567 од.;
  • кораблі/катери – 22 од.;
  • підводні човни – 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10361 (+13) од.;
  • спеціальна техніка – 1124 (+3) од.

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