Суспільство

Сили оборони продовжують наступальні дії на сході та півдні, є певні успіхи, – Маляр

31 Серпня 2023 14:40
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війна

Українські військові продовжують вести наступальні дії південніше Бахмута та на південних напрямках фронту. Захисники вже мають певні успіхи.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

На Лиманському напрямку тривають активні бойові дії. Там росіяни докладають чималих зусиль для наступу в районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області, але безуспішно. Українські військові нищать противника та не дають реалізувати його плани.

На Бахмутському напрямку наші захисники продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут. Важкі бої тривають в Кліщіівці, Курдюмівці, Андріівці. Є певні успіхи, ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах.

На південних напрямках триває наступальна операція Сил оборони. Є певні успіхи, зокрема на напрямку Новоданилівка-Новопрокопівка. Зараз українці закріплюються на досягнутих рубежах.

Російські окупанти зберігають військову присутність у прикордонних з Україною районах, утримуючи у Брянській, Курській, та Бєлгородській областях три угрупування військ прикриття державного кордону (“Брянськ”, “Курськ” та “Бєлгород”) задля сковування наших військ та не допущення їх перекидання у райони активних бойових дій.

Загарбники продовжують обстріли населених пунктів з території РФ та проводять диверсійно-розвідувальну діяльність з порушенням держкордону.


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