Силами ППО було збито 36 ракет

26 липня 2023 року російські окупанти завдали два ракетні удари по території України.

Про це повідомили ПСУ.

За уточненою інформацією було знищено не дві, а три крилаті ракети «Калібр».

Близько 17.00 години противник атакував з району Каспійського моря крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555.

Було зафіксовано пуски 36 ракет із восьми стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Ракети заходили в повітряний простір України з південно-східного напрямку, йшли на Захід, постійно змінюючи напрямок польоту.

По маршруту слідування ракет працювала протиповітряна оборона: зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, винищувальна авіація Повітряних Сил та ППО інших складових Сил оборони України.

Крім того, близько 19.00 окупанти підняли в небо винищувачі МіГ-31К і завдали удару чотирма аеробалістичними ракетами Х-47 «Кинджал» у напрямку Хмельницької області.

За результатами бойової роботи протиповітряною обороною України знищено 36 повітряних цілей.