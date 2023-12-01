Світовий банк затвердив проект соцдопомоги для України на $1,2 млрд

Світовий банк схвалив проект “Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності (INSPIRE)” для України. Він забезпечить фінансування 29 видів соціальних виплат найбільш вразливим верствам населення, які постраждали від руйнівних наслідків вторгнення Росії.

Про це йдеться у пресрелізі Світового банку.

“Малозабезпеченим сім’ям необхідна належна підтримка для подолання викликів, спричинених війною, та уникнення подальшого погіршення життєвих обставин”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що проект INSPIRE фінансує позика Світового банку на 1,2 мільярда доларів із Цільового фонду з надання необхідної кредитної підтримки Україні (ADVANCE Ukraine), що підтримується урядом Японії.

Заходи проекту, які будуть впроваджені Міністерством соціальної політики України будуть спрямований на соціальну підтримку людей з інвалідністю, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, прийомних та патронатних сімей, осіб, які потребують догляду, студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти, які отримують соціальні стипендії, а також громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та торгівлі людьми.

За словами регіонального директора Світового банку у справах країн Східної Європи Арупа Банерджі, оікується, що даний проект охопить майже 10 мільйонів українців “у час найбільших для них потреб”.

“Він посилить спроможність уряду України надавати соціальну підтримку бідним і вразливим верствам населення у критичний час, коли наближається зима і мільйони українців потребують додаткової допомоги для оплати рахунків та обігріву своїх осель”, — сказав Банерджі.

Після вторгнення Росії в Україну мобілізована Світовим банком допомога дозволила українському уряду надавати основні державні послуги, які охоплюють понад 15 мільйонів українців. Разом зі схваленим проектом INSPIRE, Світовий банк вже мобілізував понад 38 млрд доларів США екстреного фінансування на підтримку України, включно із зобов’язаннями та гарантіями донорів таких країн, як: США, Японія, Велика Британія, Норвегія, Нідерланди, Іспанія, Німеччина, Канада, Швейцарія, Швеція, Данія, Австрія, Фінляндія, Ірландія, Ісландія, Індонезія, Литва, Латвія, Бельгія та Республіка Корея.