        Суд продовжив дію процесуальних обовʼязків міністру Чернишову

        Федір Олексієв
        25 Серпня 2025 20:17

        Вищий антикорупційний суд ще на два місяці продовжив строк дії процесуальних обов’язків міністру національної єдності Олексію Чернишову.

        Про це повідомили у “Центрі протидії корупції”.

        Згідно з рішенням суду, Чернишов зобов’язаний:

        • прибувати на вимогу до детектива, прокурора та суду;
        • повідомляти про зміну місця проживання та роботи;
        • не виїжджати без дозволу за межі України;
        • утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками справи;
        • здати закордонні паспорти.

        27 червня ВАКС визначив запобіжний захід для посадовця — 120 млн грн застави, яку невдовзі внесли. Водночас суд відмовив у відстороненні його від посади, а Апеляційна палата пізніше залишила це рішення в силі.

        Чернишову інкримінують зловживання службовим становищем і отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі під час його роботи на посаді міністра розвитку громад та територій.


