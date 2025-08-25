Суд продовжив дію процесуальних обовʼязків міністру Чернишову

Вищий антикорупційний суд ще на два місяці продовжив строк дії процесуальних обов’язків міністру національної єдності Олексію Чернишову.

Про це повідомили у “Центрі протидії корупції”.

Реклама

Реклама

Згідно з рішенням суду, Чернишов зобов’язаний:

прибувати на вимогу до детектива, прокурора та суду;

повідомляти про зміну місця проживання та роботи;

не виїжджати без дозволу за межі України;

утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками справи;

здати закордонні паспорти.

27 червня ВАКС визначив запобіжний захід для посадовця — 120 млн грн застави, яку невдовзі внесли. Водночас суд відмовив у відстороненні його від посади, а Апеляційна палата пізніше залишила це рішення в силі.

Чернишову інкримінують зловживання службовим становищем і отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі під час його роботи на посаді міністра розвитку громад та територій.