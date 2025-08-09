Стали відомі подробиці удару безпілотника по магазину меблів у Харкові

Сьогодні вдень у Харкові окупанти завдали удару безпілотником по будівлі меблевого магазину. Влучання зафіксували в дах споруди, пошкоджено металеву покрівлю та внутрішнє обладнання магазину.

За інформацією ДСНС, внаслідок обстрілу постраждали п’ятеро людей, серед яких одна дитина. Всі отримали осколкові поранення та були госпіталізовані. Пожежі на місці події не було, рятувальники розрізали пошкоджені конструкції даху, а психологи надали допомогу постраждалим.

Поліція Харківської області повідомила, що серед постраждалих — троє жінок віком 38, 43 та 45 років і 17-річна дівчина. Правоохоронці оперативно прибули на місце події, проводять огляд і надають медичну допомогу постраждалим.

Сьогодні вдень ворог завдав удару безпілотником по будівлі меблевого магазину у Харкові, є постраждалі / Фото Нацполіція, ДСНС

За фактом атаки відкрито досудове розслідування за статтею 438 Кримінального кодексу України — воєнні злочини.