ARMOX-600T є першокласним виробом з броньованої сталі, який виготовляється шведським лідером сталевої промисловості – компанією SSAB. SSAB – це глобально визнаний виробник сталі, спеціалізується на створенні високоякісних сталевих виробів, включаючи броньовану сталь. Пріоритетом для ARMOX-600T є надання оптимального балістичного захисту.

Відмінні властивості сталі ARMOX

ARMOX-600T відрізняється унікальними характеристиками, що відокремлюють її від інших видів броньованої сталі. Цей матеріал є привабливим вибором для інженерів і дизайнерів, що працюють над створенням броньованих транспортних засобів, зокрема для військових потреб.

Висока твердість: Дякуючи своєму високому індексу твердості (600 Brinell), ARMOX-600T забезпечує відмінний захист проти вогнепальної зброї та вибухів. Це критично важливо для захисту від сучасних загроз.

Дякуючи своєму високому індексу твердості (600 Brinell), ARMOX-600T забезпечує відмінний захист проти вогнепальної зброї та вибухів. Це критично важливо для захисту від сучасних загроз. Оптимальна вага: Незважаючи на свою високу міцність, ARMOX-600T має помірну вагу, що робить її вкрай практичною для використання в транспортних засобах і конструкціях, де вага відіграє ключову роль.

Незважаючи на свою високу міцність, ARMOX-600T має помірну вагу, що робить її вкрай практичною для використання в транспортних засобах і конструкціях, де вага відіграє ключову роль. Привабливість для конструкторів: ARMOX-600T може згинатися з використанням спеціалізованого обладнання і відповідно до рекомендацій виробника, дозволяючи інженерам досягати оптимальних характеристик машин без зниження балістичної стійкості.

Застосування броньованої сталі ARMOX

Завдяки своїм неперевершеним характеристикам, ARMOX широко використовується у виробництві броньованих транспортних засобів та інших оборонних структур. Її використовують в областях військового та захисного застосування, зокрема в броньованих автомобілях, кораблях, а також захисних кабінах для водіїв важкого устаткування та інші. В Україні масово виробляються сталеві бронепластини 3, 4 та 5 класу захисту згідно з ДСТУ – 8782 з використанням Армокс 600. Використання бронесталі в виробництві бронежилетів є застарілою технологією і вимагає додавання антирекошетних шарів, а також додаткових демпферів, але дана технологія є на порядок дешевшою і практичнішою за кераміко композит.

Додатково, ARMOX-600T може використовуватися для захисту ключових цивільних споруд, таких як ядерні станції, аеропорти, громадські будівлі та інші інфраструктурні об’єкти.

Вироби з ARMOX-600T від SSAB відповідають високим вимогам сучасного світу до фізичного захисту. Висока твердість, оптимальна вага та придатність для конструктивного застосування роблять цю сталь відмінним вибором для виробників броньованих транспортних засобів та інших захисних структур. Вкрай важливо продовжувати дослідження та розвиток в цій області для забезпечення безпеки та захисту в умовах постійної зміни загроз.