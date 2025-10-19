США вводять плату $1000 за дозвіл на перебування: що це означає для українських біженців

Служба громадянства та імміграції США (USCIS) оголосила про запровадження нової плати в розмірі $1 000 за оформлення чи продовження статусу immigration parole. Це рішення, яке набуло чинності 16 жовтня, може вплинути на українців, що перебувають у Сполучених Штатах за програмою Uniting for Ukraine (U2U).

USCIS повідомила, що відповідно до закону H.R. 1, з 16 жовтня 2025 року набуває чинності нова плата за оформлення або подовження імміграційного статусу parole. Її розмір становить $1 000 і підлягає щорічній індексації.

Parole — це тимчасовий дозвіл на перебування в США з гуманітарних чи надзвичайних причин. Саме такий статус отримують громадяни України, які прибули до Сполучених Штатів за програмою U2U.

Реклама

Реклама

Як зазначає USCIS, плата стягуватиметься після схвалення заяви, а не під час її подання. Проте передбачені винятки — у випадках, коли йдеться про гуманітарні ситуації, надзвичайні обставини чи «значну суспільну користь».

Для українців, які вже перебувають у США за програмою U2U, це означає, що при продовженні або поновленні дозволу на перебування вони можуть бути зобов’язані сплатити нову плату. Водночас остаточні деталі застосування правила до окремих категорій гуманітарного parole ще уточнюються.

USCIS наголошує, що мета нововведення — покрити адміністративні витрати служби та забезпечити стабільність фінансування імміграційних процесів.