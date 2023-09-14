США ввели нові масштабні санкції проти Росії

Сполучені Штати Америки сьогодні, 14 вересня, запровадили новий пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили заводи, банки і судна.

Про це повідомляє Мінфін США.

Обмеження проти російських мільярдерів:

Іскандар Махмудов;

Андрій Бокарєв;

Ольга Сировацька;

Джахангір Махмудов;

Мкртич Окроян;

Алла Бабан;

Анна Окроян;

Андраник Окроян;

Арутюн Окроян;

Ігор Алтушкін.

Зазначається, що під обмеження потрапили 24 фізичні особи, серед них є громадяни Грузії та Польщі.

Які підприємства потрапили під обмеження:

“Автоваз”;

“Москвич”;

“Трансмашхолдинг”;

“Росавтодор”;

НВО “Сатурн”;

“Сінко-Банк”;

“Російська мідна компанія”;

“Об’єднана металургійна компанія”;

“Соллерс”.

Мінфін США уточнює, що окрім російських компаній, під санкції потрапили юридичні особи з Бельгії, ОАЕ, Словенії, Туреччини та ЦАР. Загалом під американські рестрикції потрапили майже 150 юридичних осіб.

Також США ввели санкції проти двох плавучих танкерів-сховищ із прапором Панами.

Міністр фінансів США Джанет Єллен уточнила, що нові санкції націлені проти російської еліти і російської промислов