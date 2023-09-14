США ввели нові масштабні санкції проти Росії

Сполучені Штати Америки сьогодні, 14 вересня, запровадили новий пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили заводи, банки і судна.
Про це повідомляє Мінфін США.
Обмеження проти російських мільярдерів:
- Іскандар Махмудов;
- Андрій Бокарєв;
- Ольга Сировацька;
- Джахангір Махмудов;
- Мкртич Окроян;
- Алла Бабан;
- Анна Окроян;
- Андраник Окроян;
- Арутюн Окроян;
- Ігор Алтушкін.
Зазначається, що під обмеження потрапили 24 фізичні особи, серед них є громадяни Грузії та Польщі.
Які підприємства потрапили під обмеження:
- “Автоваз”;
- “Москвич”;
- “Трансмашхолдинг”;
- “Росавтодор”;
- НВО “Сатурн”;
- “Сінко-Банк”;
- “Російська мідна компанія”;
- “Об’єднана металургійна компанія”;
- “Соллерс”.
Мінфін США уточнює, що окрім російських компаній, під санкції потрапили юридичні особи з Бельгії, ОАЕ, Словенії, Туреччини та ЦАР. Загалом під американські рестрикції потрапили майже 150 юридичних осіб.
Також США ввели санкції проти двох плавучих танкерів-сховищ із прапором Панами.
Міністр фінансів США Джанет Єллен уточнила, що нові санкції націлені проти російської еліти і російської промислов