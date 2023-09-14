Політика

США ввели нові масштабні санкції проти Росії

14 Вересня 2023 17:34
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санкції

Сполучені Штати Америки сьогодні, 14 вересня, запровадили новий пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили заводи, банки і судна.

Про це повідомляє Мінфін США.

Обмеження проти російських мільярдерів:

  • Іскандар Махмудов;
  • Андрій Бокарєв;
  • Ольга Сировацька;
  • Джахангір Махмудов;
  • Мкртич Окроян;
  • Алла Бабан;
  • Анна Окроян;
  • Андраник Окроян;
  • Арутюн Окроян;
  • Ігор Алтушкін.

Зазначається, що під обмеження потрапили 24 фізичні особи, серед них є громадяни Грузії та Польщі.

Які підприємства потрапили під обмеження:

  • “Автоваз”;
  • “Москвич”;
  • “Трансмашхолдинг”;
  • “Росавтодор”;
  • НВО “Сатурн”;
  • “Сінко-Банк”;
  • “Російська мідна компанія”;
  • “Об’єднана металургійна компанія”;
  • “Соллерс”.

Мінфін США уточнює, що окрім російських компаній, під санкції потрапили юридичні особи з Бельгії, ОАЕ, Словенії, Туреччини та ЦАР. Загалом під американські рестрикції потрапили майже 150 юридичних осіб.

Також США ввели санкції проти двох плавучих танкерів-сховищ із прапором Панами.

Міністр фінансів США Джанет Єллен уточнила, що нові санкції націлені проти російської еліти і російської промислов


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