США продовжили ділитися з Росією інформацією про теракт у “Крокус Сіті Хол”

Посол США в Росії Лінн Трейсі, відповідаючи на запитання журналістів щодо співробітництва США і Росії в боротьбі з тероризмом після теракту в концертному залі “Крокус Сіті Хол”, зазначила, що після теракту США продовжували ділитися з російськими спецслужбами наявною інформацією за прямим запитом Росії, повідомило посольство США в РФ у своєму офіційному Телеграм-каналі.

Трейсі заявила, що США робили це для сприяння розслідуванню і мають намір робити це й надалі.

“Не дивлячись на наші вельми реальні і глибокі розбіжності з Кремлем, Сполучені Штати вважають, що російські громадяни мають право жити безпечно і гідно, будучи захищеними від загрози тероризму і несправедливих переслідувань, зокрема й за здійснення своїх прав на свободу слова і зібрань”, – наводить слова посла Посольство США в Росії.

22 березня 2024 року група озброєних людей увірвалася в концертний зал “Крокус Сіті Хол” на околиці Москви, розстріляла людей і підпалила будівлю. Унаслідок теракту понад 140 людей загинули і понад 500 постраждали. Відповідальність за теракт взяло на себе визнане терористичним угруповання “Ісламська Держава”.

На початку березня спецслужби США надали російській владі “чітку детальну інформацію” про загрозу вчинення теракту щодо великих зібрань і концертів у Москві, за день до публікації посольством США в Росії повідомлення для громадян США про можливу загрозу теракту, зазначали раніше у Білому домі.

Але, незважаючи на отримані попередження, у Москві називали інформацію американських спецслужб “наміром залякати й дестабілізувати” російське суспільство і після теракту спробували звинуватити Україну та Захід у причетності до скоєння теракту.