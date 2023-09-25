Політика

США обмежили 16 компаній з РФ і Китаю, які допомагають російській армії з дронами

25 Вересня 2023 20:56
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санкції, сша

Президент США Джо Байден запровадив торговельні обмеження проти 11 китайських і п’яти російських компаній за постачання компонентів для виробництва безпілотників, які РФ використовує у війні проти України.

Як повідомляє The Guardian, Міністерство торгівлі, що здійснює нагляд за експортною політикою, додало до торгового чорного списку 28 фірм, зокрема низку фінських і німецьких компаній. Обмеження ускладнять їм передавання технологій від американських постачальників.

Дев’ять із цих компаній, зокрема китайська Asia Pacific Links Ltd та російська SMT-iLogic, начебто брали участь у схемі постачання деталей для безпілотників раніше внесеному до чорного списку Центру спеціальних технологій. Зазначений Центр постачав компоненти Головному розвідувальному управлінню Генштабу Російської Федерації.

“Ми без вагань вживатимемо швидких і рішучих заходів щодо тих, хто продовжує намагатися постачати й підтримувати незаконну й аморальну війну Путіна в Україні”, – заявив Алан Естевес, керівник відділу експортного контролю Міністерства торгівлі США.


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