США можуть дати Україні нову зброю через загрозу повторного наступу на Київ, – Politico

Сполучені Штати розглядають можливість розширення своєї підтримки війни в Україні, оскільки Київ стурбований тим, що Росія може зробити новий поштовх, щоб захопити столицю вже в січні, за словами шести осіб, знайомих з обговореннями.

Про це повідомляє видання Politico.

На додаток до завершення планів надсилання системи протиракетної оборони Patriot, адміністрація також розглядає надсилання іншої зброї, такої як спільні комплекти боєприпасів для прямого нападу, які перетворюють некеровані авіаційні боєприпаси на розумні бомби, і наземні бомби малого діаметру, які значно розширять діапазон ударів України.

У четвер Пентагон також оголосив, що розширює навчання українських військових на базі США в Німеччині. Військові США наразі навчають кілька сотень українців на місяць тому, як користуватися конкретною зброєю.

Один із планів, який розглядається, передбачає передачу ракетної батареї Patriot — варіант Patriot Advanced Capability-3, який створений для перехоплення балістичних ракет — Україні, за словами іншої особи, знайомої з обговореннями. Іншим варіантом є укладання контракту з Raytheon Technologies на створення нових систем з нуля, але це може зайняти роки.