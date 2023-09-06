Політика

США бачать прогрес і хочуть переконатися, що Україна має все необхідне для наступу – Блінкен

6 Вересня 2023 13:45
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сша, допомога

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що здійснює візит до України, аби засвідчити тривалу підтримку нашої держави та переконатися, що ми маємо все необхідне в довготривалій перспективі.

Про це Блінкен заявив журналістам у Києві, передає Укрінформ.

“Перш за все я тут, щоб продемонструвати тривалу і рішучу підтримку України у той час, як вона стикається з цією агресією. Ми бачимо гарний прогрес у контрнаступі. Це дуже складно. Ми хочемо переконатися, що Україна має все необхідне не лише для того, щоб здійснити успішний контрнаступ, але й у довготривалій перспективі, щоби вона мала сильні оборонні можливості, аби в майбутньому подібні агресії не повторилися”, – сказав він.

Блінкен підкреслив, що США також рішуче налаштовані співпрацювати з партнерами у той час, як вони відбудовують сильну економіку, демократію – все необхідне для забезпечення не тільки виживання України, але і процвітання країни в майбутньому.

“Стосовно цього Україна має сильного партнера – Сполучені Штати”, – резюмував держсекретар.


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