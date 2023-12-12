Політика

Спікер Палати після зустрічі з Зеленським не змінив свою думку

12 Грудня 2023 20:18
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Спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським дав зрозуміти, що не відступив від попередніх вимог для підтримки додаткового фінансування Україні.

Про це повідомляє “Європейська правда”

У спілкуванні із журналістами Джонсон заявив, що провів “хорошу зустріч” із Зеленським, під час якої “повторив, що ми підтримуємо його й виступаємо проти жорстокого вторгнення Путіна”.

“Американський народ підтримує свободу й перебуває на правильному боці історії”, – додав він.

Після цього спікер Конгресу США повністю зосередився на критиці адміністрації Джо Байдена через відсутність “чіткої стратегії, яка дозволить Україні перемогти”, та механізму нагляду за американською допомогою, а також небажання вирішувати проблему на південному кордоні.

“Нам потрібна конкретика про те, що ми робимо в Україні, як ми стежимо за використанням дорогоцінних грошей американських платників податків, і трансформаційну зміну на кордоні. Досі в нас нічого з цього немає”, – стверджує Джонсон.


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