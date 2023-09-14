Суспільство

Спецоперація СБУ та ВМС: з’явилися супутникові знімки ураженої російської ППО в Криму

14 Вересня 2023 15:10
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У мережі опублікували супутникове фото російського комплексу ППО С-400 “Тріумф”, який було знищено внаслідок ранкової атаки поблизу окупованої Євпаторії.

На знімках зроблених вранці 14 вересня підтверджує український удар по позиціях систем ППО С-400 під Євпаторією в ніч проти четверга.

Уранці 14 вересня в окупованій Євпаторії прогриміли вибухи, російське Міноборони заявило про атаку безпілотників на Крим і про спробу атаки морськими дронами патрульного корабля Чорноморського флоту “Сергей Котов”.

В СБУ повідомили, що в ніч на 14 вересня військова контррозвідка СБУ та ВМС провели унікальну спецоперацію біля Євпаторії – “відмінусували” російський комплекс ППО “Тріумф” вартістю 1,2 млрд доларів.


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