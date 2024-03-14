SpaceX успішно запустила в космос надважку ракету Starship

Надважка ракета Starship у четвер стартувала в третій випробувальний політ, повідомила американська компанія-розробник SpaceX.
Запуск було здійснено о 04:35 за часом східного узбережжя США (о 15:25 за Києвом).
Ракета повинна буде здійснити навколоземний політ і потім приводнення в районі Індійського океану.
Багаторазова ракетна система складається з космічного корабля Starship і носія Super Heavy. Її висота перевищує 120 метрів. Вона вища за будь-яку іншу ракету, коли-небудь створену у світі. Носій Super Heavy удвічі потужніший, ніж створювана NASA для пілотованих польотів на Місяць важка ракета Space Launch System (SLS).
Попередні дві спроби запуску ракети, зроблені у квітні та листопаді минулого року, закінчилися невдало.
Starship is coasting in space pic.twitter.com/ZFUXMUkufW— SpaceX (@SpaceX) March 14, 2024