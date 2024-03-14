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SpaceX успішно запустила в космос надважку ракету Starship

14 Березня 2024 15:58
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Надважка ракета Starship у четвер стартувала в третій випробувальний політ, повідомила американська компанія-розробник SpaceX.

Запуск було здійснено о 04:35 за часом східного узбережжя США (о 15:25 за Києвом).

Ракета повинна буде здійснити навколоземний політ і потім приводнення в районі Індійського океану.

Багаторазова ракетна система складається з космічного корабля Starship і носія Super Heavy. Її висота перевищує 120 метрів. Вона вища за будь-яку іншу ракету, коли-небудь створену у світі. Носій Super Heavy удвічі потужніший, ніж створювана NASA для пілотованих польотів на Місяць важка ракета Space Launch System (SLS).

Попередні дві спроби запуску ракети, зроблені у квітні та листопаді минулого року, закінчилися невдало.


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