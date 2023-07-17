З’явилися перші супутникові знімки пошкодженого Кримського мосту

Нові супутникові знімки від Maxar показують пошкодження незаконного російського Кримського мосту після ранкової атаки.

Російський диктатор Володимир Путін провів нараду через вибух на мосту і заявив, що чекає на пропозиції щодо підвищення там безпеки.

Один залізничний шлях Кримського мосту має незначні пошкодження, один проліт автодорожньої частини зруйнований і не підлягає відновленню, заявив під час наради віце-прем’єр РФ Марат Хуснуллін.

Він стверджує, що пошкоджень опор Кримського мосту немає і двосторонній рух по одній стороні Кримського мосту планується запустити 15 вересня, з другого боку — у листопаді.