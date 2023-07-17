Суспільство

З’явилися перші супутникові знімки пошкодженого Кримського мосту

17 Липня 2023 20:07
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Кримський міст

Нові супутникові знімки від Maxar показують пошкодження незаконного російського Кримського мосту після ранкової атаки.

Російський диктатор Володимир Путін провів нараду через вибух на мосту і заявив, що чекає на пропозиції щодо підвищення там безпеки.

Один залізничний шлях Кримського мосту має незначні пошкодження, один проліт автодорожньої частини зруйнований і не підлягає відновленню, заявив під час наради віце-прем’єр РФ Марат Хуснуллін.

Він стверджує, що пошкоджень опор Кримського мосту немає і двосторонній рух по одній стороні Кримського мосту планується запустити 15 вересня, з другого боку — у листопаді.


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