Суспільство

ЗСУ збили гелікоптер та експериментальний безпілотник росіян

18 Січня 2023 18:24
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війна

Сьогодні, 18 січня, українські захисники знищили гелікоптер Ка-52 “Алігатор” та експериментальний безпілотник російських військ.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

“Сьогодні наші захисники збили ворожий гелікоптер Ка-52 та експериментальний російський розвідувальний БПЛА “Мерлін-ВР”, – сказано у повідомленні Генштабу.

При цьому детальніших подробиць про те, де саме було збито повітряні цілі ворога, українське військове командування поки не розкриває.

Варто зауважити, що “Мерлін-ВР” було презентовано наприкінці вересня 2021 року. Будь-якої інформації про випробування або серійне виробництво в мережі поки немає. Вперше такий БПЛА українські військові збили у червні 2022 року.


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