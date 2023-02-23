ЗСУ за добу знищили 16 танків, 24 ББМ та 790 окупантів

За даними на ранок четверга, 23 лютого, українські військові ліквідували за добу 790 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 145 850 військових. Крім того, ЗСУ знищили 16 танків і 24 ББМ.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.02.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 145850 (+790) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3350 (+16) од,
- бойових броньованих машин – 6593 (+24) од,
- артилерійських систем – 2352 (+7) од,
- РСЗВ – 471 (+0) од,
- засоби ППО – 244 (+1) од,
- літаків – 299 (+0) од,
- гелікоптерів – 287 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2029 (+3),
- крилаті ракети – 873 (+0),
- кораблі /катери – 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5215 (+3) од,
- спеціальна техніка – 228 (+2).
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