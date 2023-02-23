Суспільство

ЗСУ за добу знищили 16 танків, 24 ББМ та 790 окупантів

23 Лютого 2023 08:24
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війна

За даними на ранок четверга, 23 лютого, українські військові ліквідували за добу 790 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 145 850 військових. Крім того, ЗСУ знищили 16 танків і 24 ББМ.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.02.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 145850 (+790) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3350 (+16) од,
  • бойових броньованих машин – 6593 (+24) од,
  • артилерійських систем – 2352 (+7) од,
  • РСЗВ – 471 (+0) од,
  • засоби ППО – 244 (+1) од,
  • літаків – 299 (+0) од,
  • гелікоптерів – 287 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2029 (+3),
  • крилаті ракети – 873 (+0),
  • кораблі /катери – 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5215 (+3) од,
  • спеціальна техніка – 228 (+2).

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