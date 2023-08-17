ЗСУ продовжують наступати на півдні України — Генштаб

Українські бійці продовжують наступати на Бердянському та Мелітопольському напрямках, відбили атаки росіян поблизу Авдіївки та Красногорівки, а також знищили ворожу станцію РЕБ.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Протягом доби ворог завдав 4 ракетних та 37 авіаційних ударів, здійснив 27 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Протягом доби відбулось 24 бойових зіткнення.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, це, зокрема, Клюси, Єліне, Тур’я Чернігівської області; Рожковичі, Іскрисківщина, Угроїди Сумської області та Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Покаляне в Харківській області.

На Куп’янському напрямку вів безуспішні наступальні дії в районі Синьківка Харківської області. Завдав авіаційних ударів в районах Петропавлівки та Кучерівки Донецької області.

На Лиманському напрямку вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Тернів, Ямполя, Сіверська Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Богданівки та Білої Гори Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Спірного та Васюківки Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі населеного пункту Керамік Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Новокалинове та Авдіївки Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Красногорівки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Урожайного Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Роботине Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Білогір’я, Новоданилівка, Новоандріївка, Щербаки, Новояковлівка, Степове Запорізької області.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Новоберислав, Львове, Понятівка, Микільське, Садове Херсонської області та місто Херсон.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 2 по зенітно-ракетним комплексам. Також нашими захисниками знищено 2 ворожих ударних гелікоптери Ка-52.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 артилерійських засоби на вогневих позиціях, 2 склади боєприпасів та 1 станцію РЕБ противника.